Справа Онищенка: сьогодні суд розгляне питання про екстрадицію нардепа

Іспанія розпочала процедуру екстрадиції Онищенка

У понеділок, 15 січня, Апеляційний суд Києва розгляне справу щодо екстрадиції народного депутата Олександра Онищенка. У повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо розкладу судових засідань зазначається, що судове засідання заплановано на 15:45. Як повідомлялося, 18 грудня Солом'янський райсуд Києва задовольнив клопотання про



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Олександр Онищенко

Іспанія розпочала процедуру екстрадиції Онищенка

У понеділок, 15 січня, Апеляційний суд Києва розгляне справу щодо екстрадиції народного депутата Олександра Онищенка.

У повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо розкладу судових засідань зазначається, що судове засідання заплановано на 15:45.

Як повідомлялося, 18 грудня Солом'янський райсуд Києва задовольнив клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно Онищенка та 5 його поплічників.

Зазначимо, що Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка. Іспанський суд зобов’язав Онищенка з’являтися до суду кожного місяця.

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи, зазначає прокурор.

5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. 27 липня Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові Онищенку.

Наприкінці лютого 2017 Вищий адміністративний суд відмовився повертати Онищенку депутатську недоторканність.

Олександру Онищенку інкримінують корупційні зловживання при реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого «Укргазвидобування» зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.