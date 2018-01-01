СБУ спіймала азербайджанського бандита

Азербайджан оголосив зловмисника у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності

Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина Азербайджану, одного з лідерів кримінального угруповання, який переховувався у селищі центральної Україні. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Наразі чоловік перебуває під вартою, вирішується питання щодо його екстрадиції до Азербайджану. [GALLERY_BLOCK] Азербайджан оголосив