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    Кримінал

    СБУ спіймала азербайджанського бандита

    Азербайджан оголосив зловмисника у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності
    Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина Азербайджану, одного з лідерів кримінального угруповання, який переховувався у селищі центральної Україні. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Наразі чоловік перебуває під вартою, вирішується питання щодо його екстрадиції до Азербайджану. [GALLERY_BLOCK] Азербайджан оголосив
    • Сьогодні, 11:26
    • Розсилка

    Азербайджан оголосив зловмисника у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності

    Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина Азербайджану, одного з лідерів кримінального угруповання, який переховувався у селищі центральної Україні.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Наразі чоловік перебуває під вартою, вирішується питання щодо його екстрадиції до Азербайджану.

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    СБУ спіймала азербайджанського бандита
    СБУ спіймала азербайджанського бандита

    Азербайджан оголосив зловмисника у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема розбійний напад у складі організованого угруповання із застосуванням вогнепальної зброї.

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