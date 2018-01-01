СБУ спіймала азербайджанського бандита
- Сьогодні, 11:26
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Азербайджан оголосив зловмисника у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності
Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина Азербайджану, одного з лідерів кримінального угруповання, який переховувався у селищі центральної Україні.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Наразі чоловік перебуває під вартою, вирішується питання щодо його екстрадиції до Азербайджану.
Азербайджан оголосив зловмисника у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема розбійний напад у складі організованого угруповання із застосуванням вогнепальної зброї.