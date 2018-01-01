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    СБУ затримала азербайджанця, якого розшукував Інтерпол

    Зловмисник планував розпочати в Україні діяльність, яка шкодить національним інтересам держави
    Співробітники Служби безпеки України затримали у Кам’янському на Дніпропетровщині громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Зазначається, що у своїй країні чоловік обвинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ст. 178.3.2 (Шахрайство із нанесенням значної та
    • Сьогодні, 05:25
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    Співробітники СБУ
    Співробітники СБУ

    Зловмисник планував розпочати в Україні діяльність, яка шкодить національним інтересам держави

    Співробітники Служби безпеки України затримали у Кам’янському на Дніпропетровщині громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Зазначається, що у своїй країні чоловік обвинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ст. 178.3.2 (Шахрайство із нанесенням значної та особливо великої шкоди) Кримінального кодексу Республіки Азербайджан.

    «Оперативники спецслужби встановили, що в Україні зловмисник планував розпочати діяльність, яка шкодить національним інтересам нашої держави, зокрема в економічній та етно-конфесійних сферах», - повідомили в СБУ.

     Наразі вказаний іноземець перебуває під вартою, вирішується питання щодо його екстрадиції до Азербайджану.

    Нагадаємо, в суботу СБУ викрила на хабарі власного співробітника.

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    СБУ шахрайство Інтерпол Азербайджан Дніпропетровщина
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