СБУ затримала азербайджанця, якого розшукував Інтерпол

Зловмисник планував розпочати в Україні діяльність, яка шкодить національним інтересам держави

Співробітники Служби безпеки України затримали у Кам’янському на Дніпропетровщині громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Зазначається, що у своїй країні чоловік обвинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ст. 178.3.2 (Шахрайство із нанесенням значної та



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Співробітники СБУ

Зловмисник планував розпочати в Україні діяльність, яка шкодить національним інтересам держави

Співробітники Служби безпеки України затримали у Кам’янському на Дніпропетровщині громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що у своїй країні чоловік обвинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ст. 178.3.2 (Шахрайство із нанесенням значної та особливо великої шкоди) Кримінального кодексу Республіки Азербайджан.

«Оперативники спецслужби встановили, що в Україні зловмисник планував розпочати діяльність, яка шкодить національним інтересам нашої держави, зокрема в економічній та етно-конфесійних сферах», - повідомили в СБУ.

Наразі вказаний іноземець перебуває під вартою, вирішується питання щодо його екстрадиції до Азербайджану.

Нагадаємо, в суботу СБУ викрила на хабарі власного співробітника.