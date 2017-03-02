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    Кримінал

    СБУ викрила на хабарі власного співробітника

    Зловмисник систематично вимагав від місцевих підприємців неправомірну вигоду
    Оперативники управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника одного з підрозділів спецслужби у Волинській області. Про це інформує прес-центр СБУ. Правоохоронці задокументували, що зловмисник систематично вимагав від місцевих підприємців неправомірну вигоду за нестворення перешкод під час
    • Сьогодні, 11:08
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    Зловмисник систематично вимагав від місцевих підприємців неправомірну вигоду

    Оперативники управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника одного з підрозділів спецслужби у Волинській області. Про це інформує прес-центр СБУ.

    Правоохоронці задокументували, що зловмисник систематично вимагав від місцевих підприємців неправомірну вигоду за нестворення перешкод під час здійснення експортно-імпортних операцій.

    Співробітники СБУ затримали «колегу» в Луцьку під час отримання від бізнесмена чергового хабара у розмірі трьох тисяч доларів США.

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    СБУ викрила на хабарі власного співробітника
    СБУ викрила на хабарі власного співробітника
    СБУ викрила на хабарі власного співробітника

    У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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