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    СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою

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    СБУ виявила бойові схрони ворожих диверсантів на сході і півдні України - СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою
    СБУ виявила бойові схрони ворожих диверсантів на сході і півдні України
    Фото: СБУ

    Серед вилученого – майже 15 кг вибухівки з детонаторами і протитанкові міни

    Служба безпеки України виявила у Донецькій області та Херсоні ворожі схрони з бойовими засобами ураження. Серед вилученого – майже 15 кг вибухівки з детонаторами і протитанкові міни. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Зокрема, на Донеччині тайник з арсеналом зброї виявили у лісопосадці поблизу об’єкта енергетики, який забезпечує електрикою Маріуполь і ще декілька населених пунктів.

    За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР» для вчинення диверсій на території регіону.

    Під час огляду схованки правоохоронці вилучили: майже 15 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті, детонатори, ручний протитанковий гранатомет, 2 протитанкові міни,

    2 мінометні міни, 1 протипіхотну міну кругового ураження, понад 1 тис. набоїв до стрілецької зброї.

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    СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою
    СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою
    СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою
    СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою
    СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою
    Фото: СБУ

    У Херсоні співробітники СБУ виявили тайник з військовими засобами ураження, який був прихований на околиці обласного центру.

    Серед вилученого – 2 ящики з набоями до стрілецької зброї та 2 бойові гранати із запалами.

    «Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України», - повідомили у СБУ.

    Теги: Маріуполь СБУ зброя час
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    СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою