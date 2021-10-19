СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою
Серед вилученого – майже 15 кг вибухівки з детонаторами і протитанкові міни
Зокрема, на Донеччині тайник з арсеналом зброї виявили у лісопосадці поблизу об’єкта енергетики, який забезпечує електрикою Маріуполь і ще декілька населених пунктів.
За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР» для вчинення диверсій на території регіону.
Під час огляду схованки правоохоронці вилучили: майже 15 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті, детонатори, ручний протитанковий гранатомет, 2 протитанкові міни,
2 мінометні міни, 1 протипіхотну міну кругового ураження, понад 1 тис. набоїв до стрілецької зброї.
У Херсоні співробітники СБУ виявили тайник з військовими засобами ураження, який був прихований на околиці обласного центру.
Серед вилученого – 2 ящики з набоями до стрілецької зброї та 2 бойові гранати із запалами.
«Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України», - повідомили у СБУ.