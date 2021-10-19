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    У Києві на зупинці сталася різанина

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    У столиці пасажир маршрутки поранив ножем іншого пасажира - У Києві на зупинці сталася різанина
    У столиці пасажир маршрутки поранив ножем іншого пасажира
    Фото ілюстраційне

    Під час посадки в маршрутку між двома пасажирами виник конфлікт, у результаті чого один із них ударив іншого ножем у живіт

    У Дніпровському районі Києва в понеділок, 18 жовтня, на зупинці громадського транспорту конфлікт між двома чоловіками переріс у різанину: потерпілий отримав поранення живота. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

    Інцидент стався біля станції метро Лівобережна.

    «Під час посадки в маршрутний транспортний засіб між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них ударив опонента ножем у живіт», – інформували правоохоронці.

    Пораненого учасника конфлікту госпіталізували. Зловмисника ж затримали свідки події. Ним виявився 50-річний раніше судимий уродженець Полтавської області.

    Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Після перевірки події їй буде дана правова кваліфікація.

    Як повідомлялося, в будинку на вулиці Садовій у Святошинському районі Києва стався конфлікт між чоловіками через гроші за сплату комунальних послуг. У результаті 35-річного чоловіка було госпіталізовано з ножовим пораненням грудної клітини.

    Також нещодавно у Києві між братами виникла сварка, під час якої старший чоловік взяв револьвер «Флобер» та вистрелив кілька разів у груди та шию молодшому брату.

    Теги: Київ кримінал метро гроші час
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    У Києві на зупинці сталася різанина