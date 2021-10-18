Суд арештував бойовика, через якого Росія заблокувала роботу ОБСЄ

Слідство встановило, що Косяк брав активну участь у здійсненні збройного супротиву українським військовослужбовцям на Донбасі

Сєвєродонецький міський суд Луганської області постановив арештували бойовика так званої «ЛНР» Андрія Косяка. Його нещодавно затримали українські військові поблизу Золотого. Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

За даними слідства, Косяк у 2017 році вступив до лав так званої «народної міліції ЛНР», де служив «оператором відділення протитанкової керованої ракети». Завданням його підрозділу було знищення військових та техніки ЗСУ.

Слідство встановило, що Косяк брав активну участь у здійсненні збройного супротиву українським військовослужбовцям на Донбасі, зокрема, спостерігав за переміщенням підрозділів ЗСУ та передав інформацію іншим бойовикам.

А з липня 2021 року, як зазначає прокуратура, Косяк влаштувався «офіцером-наглядачем« так званого «представництва СЦКК», яке також входить до складу «народної міліції ЛНР».

13 жовтня бойовика затримали поблизу Золотого на лінії розмежування. Він був у військовій формі та мав при собі вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами та військовий квиток.

Як відомо, 14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР». За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Російський паспорт Косяк отримав у лютому 2021 року в Ростовській області. Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк був «представником СЦКК» і входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого українськими військовими бойовика терористичного угруповання «ЛНР» Андрія Косяка. На питання про те, чому при ньому є зброя, яке представникам у СЦКК носити не дозволяється, Косяк відповів, що «без неї стрьомно».

Тим часом у «ДНР» тримають під «домашнім арештом» місію ОБСЄ. Вимагають звільнення бойовика.

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