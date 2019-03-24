СБУ затримала на Житомирщині українця, якого розшукує Інтерпол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі фігурант справи перебуває під вартою

Чоловік протягом тривалого часу переховувався в європейських країнах від слідства за організацію незаконної міграції іноземців до ЄС

Служба безпеки України затримала у Коростишеві на Житомирщині громадянина України, оголошеного у міжнародний розшук за лінією Інтерполу.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

За інформацією правоохоронців, місцевий житель протягом тривалого часу переховувався в європейських країнах від слідства за організацію незаконної міграції іноземців до ЄС.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник повернувся до України для оформлення собі документів громадянина на нове прізвище.

Наразі фігурант справи перебуває під вартою. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна та обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, відповідно.

Нагадаємо, цього тижня у «Борисполі» затримали розшукуваного Інтерполом американця.