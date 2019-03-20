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    У «Борисполі» затримали розшукуваного Інтерполом американця

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    Прикордонники&nbsp;виявили особу, відносно якої спрацювала база даних Інтерпол - У «Борисполі» затримали розшукуваного Інтерполом американця
    Прикордонники виявили особу, відносно якої спрацювала база даних Інтерпол

    Іноземець прибув в Україну із приватною метою

    19 березня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час здійснення заходів прикордонного контролю військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили особу, відносно якої відбулось спрацювання бази даних Інтерпол із завданням – арешт. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    Як з'ясувалось, громадянина США розшукували правоохоронні органи Нідерландів.

    Іноземець прибув в Україну із приватною метою рейсом з Дубая.

    Наразі затриманого передано співробітникам Національної поліції для подальших правових дій. Проінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

    Нагадаємо, у березні прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту у «Борисполі» виявили двох іноземців з чужим паспортом та підробленими відмітками міграційної служби.

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