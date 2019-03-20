У «Борисполі» затримали розшукуваного Інтерполом американця
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Іноземець прибув в Україну із приватною метою
19 березня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час здійснення заходів прикордонного контролю військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили особу, відносно якої відбулось спрацювання бази даних Інтерпол із завданням – арешт. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Як з'ясувалось, громадянина США розшукували правоохоронні органи Нідерландів.
Іноземець прибув в Україну із приватною метою рейсом з Дубая.
Наразі затриманого передано співробітникам Національної поліції для подальших правових дій. Проінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ.
Нагадаємо, у березні прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту у «Борисполі» виявили двох іноземців з чужим паспортом та підробленими відмітками міграційної служби.