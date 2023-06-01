Спалив живцем: на Львівщині чоловік жорстоко вбив дружину, прикуту до ліжка

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення

Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні

На Львівщині поліцейські повідомили зловмиснику про підозру в жорстокому вбивстві власної дружини. Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Як повідомляють правоохоронці, чоловік інсценував пожежу, аби позбутись своєї дружини, яка не могла рухатися. Він облив бензином жінку і кімнату, в якій стояло її ліжко, а потім підпалив.

Інцидент стався 20 травня зранку. Приміщення зайнялось, проте вогонь помітили сусіди, які винесли потерпілу з палаючого будинку на вулицю та викликали рятувальників.

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«Жінку з важкими опіками госпіталізували, але попри зусилля лікарів, від отриманих травм вона померла у реанімації. Під час пожежі підозрюваний також отримав опіки і зараз перебуває у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального злочину за п.4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що 1 червня в Одесі трапилась стрілянина. Під час смертельної стрілянини загинула жінка, 30-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Поліція встановила, що причиною вбивств був конфлікт між родичами.