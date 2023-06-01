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В Одесі сталася стрілянина: є загиблі (оновлено)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Одесі сталася стрілянина: є загиблі (оновлено)
Поліція з'ясовує обставини стрілянини
фото: поліція Одеси

Причиною вбивств був конфлікт між родичами

В Одесі у четвер, 1 червня, під час смертельної стрілянини загинула жінка, 30-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Поліція встановила, що причиною вбивств був конфлікт між родичами.  Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Ще двох осіб госпіталізували. Поліція також показала фото з автомобілем, де ймовірно їхав потерпілий. 

Розтрощений автомобіль
Розтрощений автомобіль
фото: поліція Одеси

За даними місцевих видань, перестрілка трапилася поблизу Київського ринку.

За даними поліції, трагедія сталась через конфлікт між родичами, які їхали у двох автомобілях. На місці трагедії загинула жінка, 30-річний водій BMW помер дорогою до лікарні. 

Наразі поліція продовжує встановлювати обставини події, через яку загинули люди. Тривають слідчі дії. 

Нагадаємо, що 9 травня в Одесі чоловік по-звірячому вбив людину, яка його прихистила на комендантську годину. У правоохоронні органи зателефонувала людина, сказала, що когось вбила та обірвала розмову, «скинувши дзвінок». Поліцейські встановили особу абонента – дзвінок надійшов від 28-річного жителя Фонтанської сільської громади Одеського району. 

У поліції стверджують, що швидко розшукали цього раніше судимого за майновий злочин чоловіка. Зі слів фігуранта, 9 травня пізно ввечері він був в Одесі та не встигав дістатися додому, бо мала розпочатися комендантська година. Гість запевнив, що власник оселі «поліз до нього». Тому фігурант схопив кухонного ножа та завдав ним господарю дев’ять хаотичних ударів по тілу, від яких той помер. Переночувавши у вбитого, вранці 28-річний зловмисник взяв його велосипед, прихопив пляшку коньяку та поїхав додому.

Намагаючись відвести від себе підозру, чоловік спалив одяг та взуття, у якому був, але згодом, усвідомивши, що накоїв, зателефонував до поліції.

Теги: стрілянина Одеса

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