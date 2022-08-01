Співпрацював із рашистами: на Сумщині перед судом постане священник

Чоловікові загрожує до п’яти років в’язниці

У Сумській області судитимуть священника, який підтримував «руський мир» та співпрацював із окупантами. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Отримали докази причетності священнослужителя до колабораційної діяльності оперативники управління стратегічних розслідувань у Сумській області спільно зі слідчими обласної поліції», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, впродовж березня 2022 року під час тимчасової окупації одного із сіл Конотопського району 37-річний священник – прихильник «руського миру» пропагував ворожу ідеологію, виправдовував дії країни-агресора в Україні та підтримував окупацію її територій. Окрім того, всіляко допомагав ворожій армії, передаючи їй матеріальні ресурси.

У липні слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури скеровано на розгляд суду. Обвинуваченому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Раніше на Одещині правоохоронці затримали настоятеля Спасо-Преображенського храму УПЦ МП села Маяки, який на власному транспорті перевозив чоловіка призовного віку, щоб допомогти йому незаконно перетнути державний кордон і таким чином уникнути призову на військову службу.