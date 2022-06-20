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    Новини

    Поліція затримала священника УПЦ МП, який допомагав «ухилянтам» тікати за кордон

    Затриманий священик є членом Всеукраїнської громадської організації &laquo;Православне козацтво&raquo; - Поліція затримала священника УПЦ МП, який допомагав «ухилянтам» тікати за кордон
    Затриманий священик є членом Всеукраїнської громадської організації «Православне козацтво»
    фото з відкритих джерел

    Затриманий священник уже потрапляв у поле зору правоохоронців раніше

    На Одещині правоохоронці затримали настоятеля Спасо-Преображенського храму УПЦ МП села Маяки, який на власному транспорті перевозив чоловіка призовного віку, щоб допомогти йому незаконно перетнути державний кордон і таким чином уникнути призову на військову службу. Про це повідомляє «Думська».

    Як повідомили джерела видання у правоохоронних органах, священнослужитель мав при собі посвідчення учасника тероборони та знав пароль-відгук, що дало йому можливість безперешкодно проїхати через блокпости.

    За даними співрозмовника видання, слідство встановило, що священнослужитель неодноразово сприяв незаконному перетину кордону особами призовного віку. Також відомо, що священник є членом Всеукраїнської громадської організації «Православне козацтво» та раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за підозрою у співпраці з бандформуваннями.

    «Так, 2015 року у нього під час обшуку знайшли бойові гранати та оптичний приціл, проте тоді він відкупився від покарання. Цікаво, що у березні 2022 року в Одесі затримали трьох громадян України, які за грошову винагороду влаштували вибух у місті 25 травня 2021 року. Усі троє – члени «Православного козацтва». Наразі ж священнослужитель продовжує займатися протиправною діяльністю – незаконним переправленням через кордон осіб призовного віку (ст. 332 Кримінального кодексу України – «Главком»), однак він знову намагається уникнути правосуддя корупційним шляхом», – розповіло джерело.

    Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що українські прикордонники від початку повномасштабного російського вторгнення затримали понад 3 тис. чоловіків, які ухилялися від мобілізації.

    Як відомо, воєнний стан в Україні та терміни мобілізації продовжили до 23 серпня 2022 року.

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    Теги: церква Одеса війна Українська православна церква мобілізація Україна
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    Поліція затримала священника УПЦ МП, який допомагав «ухилянтам» тікати за кордон