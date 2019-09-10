Співробітників СБУ підозрюють у катуванні затриманого. ДБР розслідує резонансну справу



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Якщо провину співробітників СБУ буде доведено у суді, їм загрожує 3-8 років позбавлення волі

Приводом для розслідування стало повідомлення голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу щодо співробітників Служби безпеки, яких підозрюють у катуваннях і жорстокому поводження із затриманим.

Про це 10 вересня у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

«Розпочали розслідування справи щодо співробітників Служби безпеки України, які, за попередньою версією, катували та жорстоко поводилися із затриманим громадянином. Приводом для розслідування стало повідомлення голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у якому зазначено, що у квітні 2016 року співробітники СБУ затримали громадянина, а потім – надягнули йому на голову мішок та вивезли до лісосмуги. Там кілька годин катували та били його, про що свідчать численні тілесні ушкодження різного ступеню важкості», - написала Варченко.

Після цього, як зазначається, постраждалого звільнили та доправили до лікарні з побоями. Щоб не поскаржився і не видав їх, правоохоронці погрозами змусили його підписати процесуальні документи.

«Хочу зазначити, що ця справа для нас – вкрай важлива, адже комплексна протидія катуванням – один із базових пріоритетів у роботі Державного бюро розслідувань. Кримінальне провадження розслідуємо з ч. 2 ст. 365 КК України», - заявила перший заступник директора ДБР.

«Мова йде про перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого. Якщо провину співробітників СБУ буде доведено у суді, їм загрожує 3-8 років позбавлення волі й заборона займати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років», - додала Варченко.