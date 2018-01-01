Стрілянина в Одесі: у поліцейських стріляв член «партії Сталіна»

Наразі поліцейські штурмують приміщення, в якому ховався злочинець, — Князєв

Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко. Про це повідомляє місцеве видання «Думская». 57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну,



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Валентин Дорошенко

Наразі поліцейські штурмують приміщення, в якому ховався злочинець, — Князєв

Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.

Дорошенко розшукувався поліцією як активний учасник заворушень біля будівлі облУВС у 2013 році. Йдеться про спробу відбити у правоохоронців затриманого лідера партії «Батьківщина» Ігоря Маркова.

Дізнавшись, що Дорошенко знову проживає у себе вдома, до нього приїхали два співробітника Приморського відділу поліції. З собою вони взяли дільничного. Побачивши поліцейських, любитель Росії дістав саморобну зброю і відкрив вогонь. Поранивши правоохоронців (дільничного в груди), він спробував сховатися, але тут на місце прибула машина патрульної поліції. Патрульні не дали Дорошенку піти і спробували вмовити здатися. Він почав вести вогонь вже по ним, після чого був убитий трьома або чотирма пострілами.

Глава Нацполіціі Сергій Князєв зазначив, що «зараз поліцейські штурмують приміщення, в якому ховався злочинець і яке веде прямо в одеські катакомби».

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.