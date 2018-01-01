У центрі Одеси сталася перестрілка: є жертви

Поліцейські провели в Одесі спецоперацію із затримання розшукуваного злочинця

Сьогодні близько 16-ї години в центрі Одеси біля школи №122 на Новосельського, 48 сталася перестрілка. Внаслідок проведеної правоохоронцями спецоперації загинув чоловік. Очевидці розповіли «Думській», що загинув 60-річний житель Одеси. «У нього давно вже знесло дах, він вискочив з пістолетом і почав стріляти», - розповів



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Фото: Думская Спецоперація поліції в Одесі

Поліцейські провели в Одесі спецоперацію із затримання розшукуваного злочинця

Сьогодні близько 16-ї години в центрі Одеси біля школи №122 на Новосельського, 48 сталася перестрілка.

Внаслідок проведеної правоохоронцями спецоперації загинув чоловік.

Очевидці розповіли «Думській», що загинув 60-річний житель Одеси. «У нього давно вже знесло дах, він вискочив з пістолетом і почав стріляти», - розповів сусід загиблого.

Сусіди також розповіли, що вбитого чоловіка звали Валентином. «Він років п'ять ховався, тому чомусь зірвався», - кажуть вони.

За інформацією ГУ Нацполіції, під час перестрілки отримали поранення троє поліцейських - дільничний і два оперативники Приморського відділу. Вони прийшли до будинку, де, за їхніми даними, переховувався злочинець, розшукуваний за правопорушення, передбачене частиною 4 ст. 296 КК України. Правопорушник застосував вогнепальну зброю і був застрелений на місці правоохоронцями, які були викликані на підмогу.

Один з поранених знаходиться у важкому стані.