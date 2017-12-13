Суд «обділив» Ахметова: олігарху заборонили витрачати більше 20 000 євро на місяць — ЗМІ
- Сьогодні, 16:12
-
Розсилка
Фото з відкритих джерел
Рінат Ахметов
У Нікосії продовжується судовий процес у справі щодо «Укртелекому»
Власнику компанії «СКМ» українському олігарху Рінату Ахметову заборонили витрачати більш ніж 20 тисяч євро на місяць. Про це йдеться в рішенні окружного суду м. Нікосії (Кіпр) про заморожування активів Ахметова у справі «Укртелекому», передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, у судовому рішенні зазначається, що відповідачі можуть «використовувати й розпоряджатися грошовою сумою у 20 000 євро щомісяця для покриття власних судових витрат».
Раніше повідомлялося, що Окружний суд Нікосії ухвалив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі «Укртелекому».
Згодом компанія Ахметова оскаржила рішення суду про заморожування $820 млн активів.