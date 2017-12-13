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    Суд «обділив» Ахметова: олігарху заборонили витрачати більше 20 000 євро на місяць — ЗМІ

    У Нікосії продовжується судовий процес у справі щодо «Укртелекому»
    Власнику компанії «СКМ» українському олігарху Рінату Ахметову заборонили витрачати більш ніж 20 тисяч євро на місяць. Про це йдеться в рішенні окружного суду м. Нікосії (Кіпр) про заморожування активів Ахметова у справі «Укртелекому», передає Цензор.НЕТ. [READ_MORE] Зокрема, у судовому рішенні зазначається, що
    • Сьогодні, 16:12
    • Розсилка
    Рінат Ахметов
    Фото з відкритих джерел
    Рінат Ахметов

    У Нікосії продовжується судовий процес у справі щодо «Укртелекому»

    Власнику компанії «СКМ» українському олігарху Рінату Ахметову заборонили витрачати більш ніж 20 тисяч євро на місяць. Про це йдеться в рішенні окружного суду м. Нікосії (Кіпр) про заморожування активів Ахметова у справі «Укртелекому», передає Цензор.НЕТ.

    Зокрема, у судовому рішенні зазначається, що відповідачі можуть «використовувати й розпоряджатися грошовою сумою у 20 000 євро щомісяця для покриття власних судових витрат».

    Раніше повідомлялося, що Окружний суд Нікосії ухвалив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі «Укртелекому».

    Згодом компанія Ахметова оскаржила рішення суду про заморожування $820 млн активів.

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