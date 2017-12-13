Суд «обділив» Ахметова: олігарху заборонили витрачати більше 20 000 євро на місяць — ЗМІ

У Нікосії продовжується судовий процес у справі щодо «Укртелекому»

Власнику компанії «СКМ» українському олігарху Рінату Ахметову заборонили витрачати більш ніж 20 тисяч євро на місяць. Про це йдеться в рішенні окружного суду м. Нікосії (Кіпр) про заморожування активів Ахметова у справі «Укртелекому», передає Цензор.НЕТ. [READ_MORE] Зокрема, у судовому рішенні зазначається, що



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Фото з відкритих джерел Рінат Ахметов

У Нікосії продовжується судовий процес у справі щодо «Укртелекому»

Власнику компанії «СКМ» українському олігарху Рінату Ахметову заборонили витрачати більш ніж 20 тисяч євро на місяць. Про це йдеться в рішенні окружного суду м. Нікосії (Кіпр) про заморожування активів Ахметова у справі «Укртелекому», передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у судовому рішенні зазначається, що відповідачі можуть «використовувати й розпоряджатися грошовою сумою у 20 000 євро щомісяця для покриття власних судових витрат».

Раніше повідомлялося, що Окружний суд Нікосії ухвалив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі «Укртелекому».

Згодом компанія Ахметова оскаржила рішення суду про заморожування $820 млн активів.