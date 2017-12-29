Суд змінив запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради

Суд частково задовольнив скарги захисників Марченка

Апеляційний суд Харківської області розглянув апеляційні скарги на запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку, подані прокуратурою і захистом підозрюваного. «Колегія суддів ухвалила апеляційні скарги захисників задовольнити частково; апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення. Ухвалу про вжиття



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Заступник голови Запорізької облради Владислав Марченко

Суд частково задовольнив скарги захисників Марченка

Апеляційний суд Харківської області розглянув апеляційні скарги на запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку, подані прокуратурою і захистом підозрюваного.

«Колегія суддів ухвалила апеляційні скарги захисників задовольнити частково; апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення. Ухвалу про вжиття до Владислава Марченка запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах терміну досудового розслідування скасувати в частині способу застосування домашнього арешту. Винести нове рішення в цій частині, яким заборонити Владиславу Марченку залишати житло за його адресою з 14:00 години до 10:00 години наступної доби, з метою використання зазначеного часу для виконання ним депутатських повноважень», - повідомляє прес-служба апеляційного суду.

В інформації також зазначається, що суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг на запобіжний захід братові Марченка Марку.

«Колегія суддів ухвалила визначення слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 24 грудня 2017 р. про застосування Марку Марченку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишити без зміни», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, 21 грудня 2017 року співробітники Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України провели в Запоріжжі 30 обшуків у справі заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Тоді Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що «справа стосується депутата облради (Марченка – ред.) та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 мільйона гривень) та шкільні спортмайданчики (84 мільйони гривень) з наперед визначеним переможцем».

За його інформацією, Марченко, який є «підозрюваним організатором схеми», разом з братом «лобіювали свої фірми» через зв’язки із заступником мера Запоріжжя Анатолієм Пустоваровим. Владислава Марченка затримали 1 грудня та відправили до Харкова для вручення підозри і визначення запобіжного заходу.

Червонозаводський районний суд Харкова 23 грудня обрав запобіжний захід Марченку у вигляді домашнього арешту з носінням електронного пристрою на термін до 21 лютого 2018 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна