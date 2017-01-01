Суд Харкова обрав запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради

Рішення суду може бути оскаржене упродовж 5 днів в Апеляційному суді Харківської області

Червонозаводський районний суд Харкова 23 грудня обрав запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку у вигляді домашнього арешту з носінням електронного пристрою на термін до 21 лютого 2018 року. Суд також відхилив клопотання прокуратури щодо тримання під вартою посадовця та клопотання його захисту щодо взяття



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Рішення суду може бути оскаржене упродовж 5 днів в Апеляційному суді Харківської області

Червонозаводський районний суд Харкова 23 грудня обрав запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку у вигляді домашнього арешту з носінням електронного пристрою на термін до 21 лютого 2018 року.

Суд також відхилив клопотання прокуратури щодо тримання під вартою посадовця та клопотання його захисту щодо взяття Владислава Марченка на поруки. Рішення суду може бути оскаржене упродовж 5 днів в Апеляційному суді Харківської області.

Перед початком засідання адвокати Владислава Марченка звернулися до суду з клопотанням про відвід суді Віктора Єжова через ймовірність здійснення тиску на нього з боку прокуратури Харківської області. Однак суд не задовільнив це звернення захисту запорізького посадовця.

21 грудня співробітники Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України провели в Запоріжжі 30 обшуків у справі заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Тоді Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що «справа стосується депутата облради (Марченка – ред.) та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 мільйона гривень) та шкільні спортмайданчики (84 мільйони гривень) з наперед визначеним переможцем».

За його інформацією, Марченко, який є «підозрюваним організатором схеми», разом з братом «лобіювали свої фірми» через зв’язки із заступником мера Запоріжжя Анатолієм Пустоваровим. Владислава Марченка затримали 1 грудня та відправили до Харкова для вручення підозри і визначення запобіжного заходу.

Джерело: Радіо Свобода