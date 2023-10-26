Суддя Кропивницького апеляційного суду отримав підозру в хабарництві

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу судді

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро проводять системну боротьбу з корупцією в судових органах. У результаті комплексних заходів викрито суддю Кропивницького апеляційного суду, який просив гроші з фігуранта кримінального провадження. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Посадовець хотів одержати 10,5 тис. дол. із обвинуваченого у дорожньо-транспортній пригоді, яка призвела до загибелі людини», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що за цю суму суддя обіцяв призначити підсудному покарання, непов’язане з реальним терміном позбавлення волі.

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«До протиправної діяльності посадовець залучив свого знайомого – ексспівробітника розформованої міліції як посередника для обговорення «умов» та передачі неправомірної вигоди. Правоохоронці задокументували факт передачі спільнику всієї суми хабаря», – пишуть в СБУ.

На підставі зібраних доказів судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Дії його спільника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше підозру в хабарництві отримав одеський суддя.