Суддя Кропивницького апеляційного суду отримав підозру в хабарництві
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу судді
Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро проводять системну боротьбу з корупцією в судових органах. У результаті комплексних заходів викрито суддю Кропивницького апеляційного суду, який просив гроші з фігуранта кримінального провадження. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Посадовець хотів одержати 10,5 тис. дол. із обвинуваченого у дорожньо-транспортній пригоді, яка призвела до загибелі людини», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що за цю суму суддя обіцяв призначити підсудному покарання, непов’язане з реальним терміном позбавлення волі.
«До протиправної діяльності посадовець залучив свого знайомого – ексспівробітника розформованої міліції як посередника для обговорення «умов» та передачі неправомірної вигоди. Правоохоронці задокументували факт передачі спільнику всієї суми хабаря», – пишуть в СБУ.
На підставі зібраних доказів судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Дії його спільника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше підозру в хабарництві отримав одеський суддя.
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