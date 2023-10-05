Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців

Закарпатська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність судді

Суддя Воловецького районного суду Закарпатської області Оксана Софілканич добилася реагування з боку правоохоронних органів на факти погроз та залякування, які надійшли їй після ухвалення резонансного вироку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Вищої ради правосуддя (ВРП) від 21 вересня.

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У середині вересня Закарпатська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність судді (частина 1 статті 376 Кримінального кодексу). Саме ж розслідування доручено проводити слідчим Мукачівського райуправління поліції. Вони перевіряють коментарі з погрозами у Facebook та листи, які надійшли на телефон судді після винесення вироку 16 березня 2023 року. Згідно з ним, троє обвинувачених хлопців у груповому сексуальному насильстві над школяркою одержали умовний термін покарання. Це судове рішення збурило усю країну.

Повідомлення про вирок судді Софілканич, який винесено 16 березня 2023 року, на офіційному сайті суду з’явилося 26 березня. Також це повідомлення було опубліковано на сторінці суду у Facebook і зібрало 208 коментарів читачів, переважно негативних.

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У своєму рішенні Вища рада правосуддя, яка відреагувала на лист судді Софілканич про втручання у її діяльність, наголосила: «Судді, які ухвалюють рішення іменем України та є публічними особами, при виконанні своїх обов’язків повинні враховувати інтерес до них з боку суспільства та право інших осіб висловлювати свої оціночні судження стосовно здійснення правосуддя та ухвалених судових рішень». Разом із тим, вважає ВРП, межа допустимої критики щодо судді як публічної особи визначається з урахуванням конкретних обставин, змісту висловлювань та не повинна містити закликів до насильства.

Тому зі свого боку ВРП звернулася до Офісу Генерального прокурора з проханням надати інформацію про розкриття та розслідування злочину стосовно погроз судді Оксані Софілканич.

Варто наголосити: 11 серпня Закарпатський апеляційний суд скасував вирок судді Софілканич і повернув кримінальну справу на повторний розгляд до Воловецького райсуду. Причина – допущення істотних порушень вимог Кримінального процесуального кодексу.

За повторний розгляд резонансної справи взявся суддя Воловецького райсуду Олександр Пелих. Однак наприкінці вересня відбулася його заміна – у процес вступив інший суддя Северин Павлюк. Якщо ж так станеться, що і цей служитель Феміди не зможе винести вирок, тоді доведеться Закарпатському апеляційному суді віддати справу до іншого суду. Адже у Воловецькому райсуді наразі працює лише троє суддів.

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Нагадаємо, за даними досудового розслідування, резонансний злочин, за якими винесла вирок суддя Оксана Софілканич, стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Це було близько пів на 11 вечора. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

У суді доведено: коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та нижню білизну. Надалі за допомогою своїх геніталій та пальців рук завдав їй фізичного болю, не пов’язаного з проникненням у тіло неповнолітньої.

Весь процес сексуального насилля один із обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області.