Одеський суддя отримав підозру у хабарництві

Адвокат вимагав кошти у військовослужбовця за начебто сприяння в ухваленні суддею Приморського районного суду Одеси позитивного рішення у справі

Прокурори повідомили про підозру судді Приморського районного суду міста Одеса у заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

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Було встановлено, що він і його спільник, адвокат підсудного, хотіли виманити у військовослужбовця 2000 доларів. За версією слідства, адвокат вимагав ці гроші від військовослужбовця з обіцянкою здійснити вплив на суддю Приморського районного суду міста Одеса, щоб домогтися позитивного рішення у справі.

Пізніше встановили, що адвокат спонукав військовослужбовця надати неправомірну вигоду з метою здобуття позитивного рішення в адміністративній справі, яка була розглядана іншим суддею того ж суду. Адвокат планував отримати гроші і передати їх частину зазначеному судді-спільнику. Крім того, адвокат сповістив суддю про можливість одержання частини коштів від особи, призначених для передачі судді.

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Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який, за інформацією слідчих, організував підвищені військові виплати для наближених осіб та допомагав представникам місцевого злочинного угрупування ухилятися від відповідальності.

Нагадаємо, 3 серпня, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.