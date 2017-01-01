Терористи під Широкиним гонять на міни собак

Бойовики почали використовувати собак для розмінування

Під населеним пунктом Широкине терористи стали підганяти баркас поближче до берега і запускати з нього розвідувальні дрони, не гребує ворог використовувати і невинних тварин. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Так, вчора з боку прямого підходу терористів мінне загородження «зняли» дві собаки», — йдеться у



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Фото з відкритих джерел

Бойовики почали використовувати собак для розмінування

Під населеним пунктом Широкине терористи стали підганяти баркас поближче до берега і запускати з нього розвідувальні дрони, не гребує ворог використовувати і невинних тварин. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Так, вчора з боку прямого підходу терористів мінне загородження «зняли» дві собаки», — йдеться у повідомленні.

Як говорять армійці, шанс, що це випадковість — мізерний, адже на тій ділянці через постійні обстріли давно вже не з’являлися тварини.

Нагадаємо, за минулу добу в АТО пролунало 25 ворожих обстрілів, одного українського бійця поранено.