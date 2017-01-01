Терористи під Широкиним гонять на міни собак
- Сьогодні, 15:21
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Фото з відкритих джерел
Бойовики почали використовувати собак для розмінування
Під населеним пунктом Широкине терористи стали підганяти баркас поближче до берега і запускати з нього розвідувальні дрони, не гребує ворог використовувати і невинних тварин. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Так, вчора з боку прямого підходу терористів мінне загородження «зняли» дві собаки», — йдеться у повідомленні.
Як говорять армійці, шанс, що це випадковість — мізерний, адже на тій ділянці через постійні обстріли давно вже не з’являлися тварини.
Нагадаємо, за минулу добу в АТО пролунало 25 ворожих обстрілів, одного українського бійця поранено.