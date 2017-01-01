Доба в АТО: 25 ворожих обстрілів, одного українського бійця поранено

Епіцентром збройної нестабільності залишився луганський напрямок

Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби. Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО. Епіцентром збройної нестабільності залишився луганський



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Військовослужбовці ЗСУ

Епіцентром збройної нестабільності залишився луганський напрямок

Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

Епіцентром збройної нестабільності залишився луганський напрямок. Тут ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї неподалік Троїцького і Луганського.

«Із настанням сутінок по декілька мін із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення, було випущено російськими найманцями біля Новоолександрівки, Кримського та Новолуганського. Зі стрілецької зброї противник провокував наших воїнів у районі Зайцевого і Сизого, а з озброєння БМП обстрілював наші оборонні укріплення поблизу Лозового і Луганського», - інформують у штабі.

На донецькому напрямку ворог також активізувався у вечірній час. Зокрема, на Приазов’ї, неподалік Павлополя, окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів та стрілецької зброї.

«Починаючи з 18.00 загарбники інтенсивно обстрілювали з гранатометів і легкого піхотного озброєння опорні пункти сил АТО поблизу Авдіївки, Кам’янки, Пісків та Мар’їнки, а оборонців Богданівки турбували зі стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Загалом, за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Нагадаємо, від опівночі до 18:00 четверга російсько-терористичні війська сім разів порушили перемир'я

В ОБСЄ також звітували, що за добу з 28 по 29 листопада кількість вибухів на Донбасі зменшилася втричі.