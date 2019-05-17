Топ-5 в’язниць України з найбільшою кількістю засудженних



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Більше всього ув’язнених сидить в Лук’янівському СІЗО

Станом на 1 травня 2019 року в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (СІЗО) понад 57 тис. «вільних» місць.

Найбільша кількість засуджених і осіб, взятих під варту, знаходиться у Київському (2578 осіб) та Харківському (2058) слідчих ізоляторах, Дніпровській установі відбування покарань №4 (1836), Одеському слідчому ізоляторі (1309) і Вінницькій установі відбування покарань №1 (1120).

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції України на запит Українських Новин.

Щодо загальної ситуації по областях, то станом на 1 травня 2019 року найбільша кількість ув’язнених була у Дніпропетровській (7122 людини), Харківській (6627) та Запорізькій (3984) областях.

А найбільша кількість вільних місць у Дніпропетровській (6 436), Харківській (5 233) і Полтавській (3 718) областях.

Згідно з інформацією Державної кримінально-виконавчої служби, станом на 1 травня планова наповненість місць позбавлення волі становила 112 623 осіб.

Варто зазначити, що в 2017 планова наповненість місць позбавлення волі становила 88 807 осіб, фактична – 41800 осіб, що було одним з найнижчих показників за останій період. Це пов’язують з прийняттям закону Савченко, відповідно до якого при обчисленні судом строку покарання 1 день попереднього ув'язнення почав зараховуватися за 2 дні позбавлення волі.