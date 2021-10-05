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    Трасу Київ – Чоп заблоковано через масштабну ДТП на Львівщині

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    Внаслідок аварії загинув водій - Трасу Київ – Чоп заблоковано через масштабну ДТП на Львівщині
    Внаслідок аварії загинув водій
    Фото Патрульної поліції Львівщини

    На трасі зіткнулися п'ять автівок

    На трасі Київ – Чоп у Львівській області трапилася моторошна аварія за участю п’яти автівок. Внаслідок ДТП загинула одна людина.

    Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Рух трасою – заблокований.

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    Трасу Київ – Чоп заблоковано через масштабну ДТП на Львівщині
    Трасу Київ – Чоп заблоковано через масштабну ДТП на Львівщині
    Трасу Київ – Чоп заблоковано через масштабну ДТП на Львівщині

    Аварія сталася близько 10 ранку біля Яричева.

    «Рух повністю перекритий. Патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів. Будьте обережні на дорозі», – мовиться у повідомленні поліції.

    За інформацією Zaxid.net, у ДТП потрапили автівки Volkswagen Passat, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia та вантажівка DAF. Загинув водій Volkswagen Passat. Наразі правоохоронці встановлюють його особу.
    Теги: ДТП Львівщина дороги водій аварія поліція
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    Трасу Київ – Чоп заблоковано через масштабну ДТП на Львівщині