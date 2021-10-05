Трасу Київ – Чоп заблоковано через масштабну ДТП на Львівщині
На трасі зіткнулися п'ять автівок
На трасі Київ – Чоп у Львівській області трапилася моторошна аварія за участю п’яти автівок. Внаслідок ДТП загинула одна людина.
Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Рух трасою – заблокований.
Аварія сталася близько 10 ранку біля Яричева.
«Рух повністю перекритий. Патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів. Будьте обережні на дорозі», – мовиться у повідомленні поліції.
За інформацією Zaxid.net, у ДТП потрапили автівки Volkswagen Passat, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia та вантажівка DAF. Загинув водій Volkswagen Passat. Наразі правоохоронці встановлюють його особу.