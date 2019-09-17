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    Кримінал

    Труба: ДБР розслідує майже 25 тисяч справ

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    <p>Найбільше кримінальних проваджень у ДБР стосуються можливого вчинення злочинів правоохоронцями</p> - Труба: ДБР розслідує майже 25 тисяч справ

    Найбільше кримінальних проваджень у ДБР стосуються можливого вчинення злочинів правоохоронцями

    В центральному апараті на одного слідчого наразі припадає 30-40 кримінальних проваджень

    У підслідності Державного бюро розслідувань перебуває майже 25 тисяч кримінальних проваджень.

    Про це розповів директор ДБР Роман Труба під час зустрічі з членами Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у вівторок, повідомляє «Укрінформ».

    «За неповний рік - майже 25 тисяч кримінальних проваджень. Ця цифра для мене є досить критичною і такою, що потрібно робити не просто висновки, а найближчим часом приймати певне рішення», - сказав Труба.

    Директор ДБР розповів, що в центральному апараті на одного слідчого наразі припадає 30-40 кримінальних проваджень, а в територіальному управлінні - 130 кримінальних проваджень.

    Труба уточнив, що найбільше кримінальних проваджень у ДБР стосуються можливого вчинення злочинів правоохоронцями, найчастіше - щодо можливого отримання неправомірної вигоди або зловживання своїми повноваженнями. Крім того, в ДБР є велика кількість проваджень щодо катувань, і цей напрямок є одним із пріоритетних, наголосив керівник відомства.

    «Друга найбільша категорія кримінальних проваджень - це військові злочини, від дезертирства до можливого розкрадання у військовій сфері», - зазначив Труба.

    Він також розповів, що наразі в підслідності ДБР перебуває близько 3 тисяч кримінальних проваджень у сфері корупції і у сфері службової діяльності.

    «З цієї кількості кримінальних проваджень у нас 150 обвинувальних вироків уже скеровано до суду, і на цей час у кримінальних провадженнях, які розслідуються у цій сфері, 15 особам оголошені підозри», - розповів Труба.

    Директор ДБР також зауважив, що для ефективної роботи відомства його штат має налічувати щонайменше 3 тисячі працівників.

    Нагадаємо, у ДБР анонсували завершення слідства у справі про вбивство 5-річного хлопчика на Київщині.

    кримінал військові розслідування Державне бюро розслідувань Роман Труба
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