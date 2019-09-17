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    У ДБР анонсували завершення слідства у справі про вбивство 5-річного хлопчика на Київщині

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    31 травня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині двоє п'яних&nbsp;поліцейських вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова - У ДБР анонсували завершення слідства у справі про вбивство 5-річного хлопчика на Київщині
    31 травня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині двоє п'яних поліцейських вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова

    Протягом місяця-двох ми оголосимо про завершення досудового розслідування - голова ДБР

    Державне бюро розслідувань найближчим часом завершить слідство у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.

    Про це заявив директор ДБР Роман Труба під час зустрічі з членами парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

    «Протягом місяця-двох ми оголосимо про завершення досудового розслідування і визначимося з остаточною кваліфікацією дій кожного з учасників, адже ми знаємо, що на місці події було четверо осіб, і кожен з них стріляв», - наголосив він.

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    За словами Труби, нині експертизи у рамках розслідування провадження вже завершуються.

    «Лише за допомогою експертиз ми дійдемо висновку, хто саме вчинив смертельний постріл», - пояснив керівник ДБР.

    Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині двоє п'яних поліцейських вирішили розважитися й постріляти в бляшанки. За збігом обставин під кулю потрапив 5-річний Кирило Тлявов. Хлопця доправили до лікарні в Києві. 

    1 червня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження.

    2 червня поліцейським оголосили підозри -  ДБР пом’якшило категорію злочину.

    Через кілька днів, 3 червня, стало відомо про смерть хлопця в лікарні. Прокуратура перекваліфікувала справу. Тепер правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Звістка про «розваги» правоохоронців та смерть дитини збурила суспільство.

    Увечері 3 червня під стінами МВС люди організували акцію. Після цього стало відомо про відсторонення керівництва районної та обласної поліції.

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