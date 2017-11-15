У Чорнобильській зоні затримали сталкерів з Волині
- Сьогодні, 14:48
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Фото: прес-служба Нацполіції
"Сталкери з Волині"
Хлопці проникли на територію відчуження з метою екстремального туризму
Під час патрулювання поблизу контрольно-пропускного пункту «Дитятки» працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох «туристів». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Молоді хлопці незаконно проникли на територію відчуження з метою екстремального туризму.
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Відносно правопорушників, 21-го та 23-річного жителів Волинської області, складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.