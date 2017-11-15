У Чорнобильській зоні затримали сталкерів з Волині

Хлопці проникли на територію відчуження з метою екстремального туризму

Під час патрулювання поблизу контрольно-пропускного пункту «Дитятки» працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох «туристів». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Молоді хлопці незаконно проникли на територію відчуження з метою екстремального туризму. [READ_MORE] Відносно правопорушників, 21-го та 23-річного