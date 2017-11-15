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    Кримінал

    У Чорнобильській зоні затримали сталкерів з Волині

    Хлопці проникли на територію відчуження з метою екстремального туризму
    Під час патрулювання поблизу контрольно-пропускного пункту «Дитятки» працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох «туристів». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Молоді хлопці незаконно проникли на територію відчуження з метою екстремального туризму. [READ_MORE] Відносно правопорушників, 21-го та 23-річного
    • Сьогодні, 14:48
    • Розсилка
    "Сталкери з Волині"
    Фото: прес-служба Нацполіції
    "Сталкери з Волині"

    Хлопці проникли на територію відчуження з метою екстремального туризму

    Під час патрулювання поблизу контрольно-пропускного пункту «Дитятки» працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох «туристів». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Молоді хлопці незаконно проникли на територію відчуження з метою екстремального туризму.

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    Відносно правопорушників, 21-го та 23-річного жителів Волинської області, складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     

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    ЧАЕС Чорнобильська зона Волинська область
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