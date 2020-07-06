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    Кримінал

    У Дніпропетровській області на хабарі затримали голову земельної комісії

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    Затриманий на хабарі &ndash; голова земельної комісії однієї з міських об'єднаних територіальних громад - У Дніпропетровській області на хабарі затримали голову земельної комісії
    Затриманий на хабарі – голова земельної комісії однієї з міських об'єднаних територіальних громад
    Фото: Нацполіція

    Чиновник за 70 тисяч гривень обіцяв вирішити питання виділення в оренду земельної ділянки площею 2,3 гектара

    У Дніпропетровській області на хабарі затримали голову земельної комісії однієї з міських об'єднаних територіальних громад. 

    Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

    Зазначається, що чиновник за 70 тисяч гривень обіцяв вирішити питання виділення в оренду земельної ділянки площею 2,3 гектара.

    Як додали правоохоронці, затриманий є депутатом міської ради, його арештували на отриманні першої частини хабаря в 44 тисячі гривень.

    «Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно з Новомосковською місцевою прокуратурою затримали голову комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру однієї з міських об'єднаних територіальних громад», - повідомили в поліції.

    Наразі вирішується питання про повідомлення чиновнику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

    До слова, на Рівненщині прокурор взяв хабар у поліцейського ноутбуками.

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