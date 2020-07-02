На Рівненщині прокурор взяв хабар у поліцейського ноутбуками



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Прокурора затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу Фото: Офіс генпрокурора

Прокурор обіцяв не притягувати поліцейського до кримінальної відповідальності за двома кримінальними справами

У Рівненській області правоохоронці затримали під час отримання хабара заступника начальника одного з відділів регіональної прокуратури.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, прокурор вимагав у в.о. начальника одного з відділень поліції Рівненської області хабар у вигляді двох нових ноутбуків загальною вартістю майже 30 тисяч гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності за двома кримінальними провадженнями і прийняття рішень про їх закриття.

Зараз прокурор затриманий. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.

Порушено кримінальну справу за статтею про одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.