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    Кримінал

    У Генпрокуратурі відреагували на рішення Верховного суду у справі Єфремова

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    Олександр Єфремов - У Генпрокуратурі відреагували на рішення Верховного суду у справі Єфремова
    Олександр Єфремов

    Речниця генпрокурора скаржиться, що «адвокати намагаються вирвати Єфремова із СІЗО» через рішення суду

    Суд у справі ексрегіонала Олександра Єфремова відбуватиметься в Старобільському районному суді Луганської області.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

     «Щодо Єфремова. Суд залишається в Старобільську, однак адвокати намагаються вирвати його із СІЗО через рішення Конституційного суду, якому ми продовжуємо «дякувати» за турботу про держзрадників і терористів», - написала Сарган.

     Також вона додала, що Генеральною прокуратурою України значною мірою забезпечується публічне звинувачення в Старобільському районному суді Луганської області в кримінальному провадженні за обвинуваченням Єфремова в посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді, створенні терористичного угруповання і захопленні державних будівель (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч.1 ст. 258-3, ст. 341 КК).

    Раніше у понеділок адвокат Єфремова заявив, що ексголову фракції Партії регіонів, якого обвинувачують у вчиненні державної зради, надалі судитимуть у Києві.

    Також 8 липня колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що Верховний Суд України змінив підсудність у справі про зміну запобіжного заходу ексголові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.

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