Справу Єфремова передадуть до Києва



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Єфремов перебуває під арештом у Старобільську на Луганщині

Верховний Суд за клопотанням адвокатів Єфремова прийняв рішення щодо зміни підсудності у справі колишнього регіонала

Ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого обвинувачують у вчиненні державної зради, надалі судитимуть у Києві.

Про це 8 липня повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію адвоката Єфремова Олександра Мельникова.

За його словами, відповідне рішення було прийнято Верховним Судом сьогодні за клопотанням адвокатів Єфремова.

Як сказав адвокат, захисники звернулися щодо зміни підсудності через те, що в Луганській та Харківській областях дуже мало діючих суддів, що призводить до затягування процесу.

За словами Мельникова, справу Єфремова передадуть до Києва, але коли апеляційний суд у столиці почне її слухати, він ще не знає.

Стосовно участі Єфремова у судових засіданнях у Києві Мельников зауважив, що вона може відбуватися через відео-конференцзв’язок зі слідчим ізолятором на Луганщині, де наразі утримується колишній регіонал.

Нагадаємо, 8 липня колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що Верховний Суд України змінив підсудність у справі про зміну запобіжного заходу ексголові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.