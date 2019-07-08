Портнов заявив, що чекає звільнення Єфремова найближчим часом



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13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом

За словами Портнова, Верховний Суд України змінив підсудність у справі про зміну запобіжного заходу ексголові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову

Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що Верховний Суд України змінив підсудність у справі про зміну запобіжного заходу ексголові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.

Про це він написав 8 липня у Facebook.

«Більше ні в прокурорів, ні у Старобільського маніяка немає жодного шансу тримати його (Єфремова. – Ред.) у в'язниці. Чекаємо звільнення в найближчий час», - повідомив Портнов.

Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід ексголові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 серпня.

Раніше народний депутат, лідер партії «Наші» Євгеній Мураєв повідомив, що Єфремова включать у першу десятку списку «Опоблоку». Мураєв назвав Єфремова людиною, яка «вже протягом трьох років перебуває в місцях позбавлення волі за абсолютно надуманими обвинуваченнями, які не мають доказової бази».

У свою чергу заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко заявив, що «Опозиційний блок» не може включити до свого списку на дострокових виборах у парламент ексрегіонала Олександра Єфремова, бо це забороняє законодавство.

Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.