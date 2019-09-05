У Кам'янському поліцейські затримали «мінера» торгового центру



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Повідомлення про замінування надійшло правоохоронцям 4 вересня близько 16:40

Мобільний телефон, з якого телефонував лжемінер, вилучено

На Дніпропетровщині поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, який 4 вересня «замінував» торговий центр у м. Кам'янське.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За даними поліції, повідомлення про замінування надійшло правоохоронцям 4 вересня близько 16:40.

На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Кам’янського відділу поліції та працівники інших служб.

«З торгового центру евакуювали відвідувачів та персонал закладу. Було обстежено будівлю та прилеглу територію. В ході обслідування вибухонебезпечних предметів не виявлено», - говориться у повідомленні.

Згодом поліцейські затримали чоловіка, який перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, повідомив про мінування торгівельного центру. Зловмисником виявився 26-річний місцевий житель.

Мобільний телефон, з якого телефонував лжемінер, вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Чоловіку загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що столичні поліцейські затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу.