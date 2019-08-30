Поліція затримала іноземця, який «замінував» залізничний вокзал Києва



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Під час огляду «замінованого» вокзалу було евакуйовано близько тисячі осіб

Чоловік зателефонував до поліції та повідомив про закладення вибухівки на території Центрального залізничного вокзалу

Столичні поліцейські затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до чергової частини Солом’янського управління поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у декількох приміщеннях на території Центрального залізничного вокзалу закладені вибухові пристрої. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

У результаті ретельної перевірки приміщення та прилеглої території жодних підозрілих предметів та речовин правоохоронці не виявили. Під час огляду «замінованого» об’єкта було евакуйовано близько тисячі осіб.

Під час відпрацювання отриманої інформації поліцейські встановили псевдомінера та доставили його до управління поліції. Чоловік свій вчинок чітко пояснити не зміг. У ході поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили у нього речовий доказ – мобільний телефон, з якого він здійснив виклик.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – уродженець іншої країни, 1990 року народження, який останнім часом мешкав на території столиці. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше поліцейські в Києві затримали 30-річного мешканця Київщини, підозрюваного у неправдивому повідомленні про мінування вокзалу.