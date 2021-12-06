У Кривому Розі розбірки іноземців закінчилися стріляниною: є жертви

Ще один учасник бійки потрапив до лікарні із серйозною колото-різаною раною

У центрі Кривого Рогу ввечері у неділю, 5 грудня, конфлікт кількох іноземних громадян переріс у стрілянину та різанину. Одну людину застрелено, ще одну - госпіталізовано з ножовим пораненням, повідомляє місцевий паблік СВОИ.

Зазначається, що інцидент стався біля одного з кафе в районі 95-го кварталу. Причини конфлікту поки що невідомі.

За даними видання, до лікарні із серйозною колото-різаною раною на спині потрапив один із членів злочинного угруповання, яке у січні 2019 року пограбувало у місті ювелірний магазин. Тоді зловмисника затримали у Харкові та заарештували.

Однак у квітні цього суд пом'якшив обвинуваченому запобіжний захід, відправивши його під цілодобовий домашній арешт, а у жовтні - під нічний домашній арешт.

Що стосується вбитого іноземця, його тіло знайшли в машині в Центрально-Міському районі. Медіа повідомляє, що той приїхав до міста вранці у неділю зі своїм товаришем.