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    У Кривому Розі розбірки іноземців закінчилися стріляниною: є жертви

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    У Кривому Розі розбірки іноземців закінчилося вбивством - У Кривому Розі розбірки іноземців закінчилися стріляниною: є жертви
    У Кривому Розі розбірки іноземців закінчилося вбивством
    Фото: svoi.kr.ua

    Ще один учасник бійки потрапив до лікарні із серйозною колото-різаною раною

    У центрі Кривого Рогу ввечері у неділю, 5 грудня, конфлікт кількох іноземних громадян переріс у стрілянину та різанину. Одну людину застрелено, ще одну - госпіталізовано з ножовим пораненням, повідомляє місцевий паблік СВОИ.

    Зазначається, що інцидент стався біля одного з кафе в районі 95-го кварталу. Причини конфлікту поки що невідомі.

    За даними видання, до лікарні із серйозною колото-різаною раною на спині потрапив один із членів злочинного угруповання, яке у січні 2019 року пограбувало у місті ювелірний магазин. Тоді зловмисника затримали у Харкові та заарештували.

    Однак у квітні цього суд пом'якшив обвинуваченому запобіжний захід, відправивши його під цілодобовий домашній арешт, а у жовтні - під нічний домашній арешт.

    Що стосується вбитого іноземця, його тіло знайшли в машині в Центрально-Міському районі. Медіа повідомляє, що той приїхав до міста вранці у неділю зі своїм товаришем.

    Теги: суд арешт магазин
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    У Кривому Розі розбірки іноземців закінчилися стріляниною: є жертви