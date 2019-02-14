  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців

    • Розсилка
    <span>18 осіб затримали за торгівлю наркотиками в Кривому Розі</span> - У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців
    18 осіб затримали за торгівлю наркотиками в Кривому Розі
    Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    Поліція проведела близько 60 обшуків у наркозбувачів, які входять до злочинного угруповання

    У Кривому Розі правоохоронці затримали злочинне угруповання з 18 осіб, яке займалося збутом наркотиків.

    Про це повідомив у Facebook заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

    «Сьогодні співробітники Департаменту протидії наркозлочинності разом зі слідчими ГУ Нацполіції і за підтримки Генеральної прокуратури працюють у Кривому Розі Дніпропетровської області... Уже затримано 18 осіб. Це тільки початок», - написав він.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців
    У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців
    У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців
    У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців
    У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців
    У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців
    У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців
    У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців

    За словами Аброськіна, правоохоронці вже провели у підозрюваних близько 60 обшуків.

    Напередодні у Кривому Розі СБУ викрила начальника конвою одного з райсудів на збуті наркотиків. 

    Читайте також
    банда Кривий Ріг наркотики Дніпропетровщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ