У Кривому Розі затримали 18 наркоторгівців



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18 осіб затримали за торгівлю наркотиками в Кривому Розі Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Поліція проведела близько 60 обшуків у наркозбувачів, які входять до злочинного угруповання

У Кривому Розі правоохоронці затримали злочинне угруповання з 18 осіб, яке займалося збутом наркотиків.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

«Сьогодні співробітники Департаменту протидії наркозлочинності разом зі слідчими ГУ Нацполіції і за підтримки Генеральної прокуратури працюють у Кривому Розі Дніпропетровської області... Уже затримано 18 осіб. Це тільки початок», - написав він.

За словами Аброськіна, правоохоронці вже провели у підозрюваних близько 60 обшуків.

Напередодні у Кривому Розі СБУ викрила начальника конвою одного з райсудів на збуті наркотиків.