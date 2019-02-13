У Кривому Розі СБУ викрила начальника конвою одного з райсудів на збуті наркотиків



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Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський систематично передавав затриманим, які конвоюються до суду, наркотичні засоби та психотропні речовини

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили у Кривому Розі начальника конвою одного з районних судів на збуті наркотиків. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський систематично передавав затриманим, які конвоюються до суду, наркотичні засоби та психотропні речовини. Гроші за «товар» родичі арештованих перераховували на картковий рахунок посадовця.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України після чергової передачі затриманим наркотичних засобів на загальну суму понад 3 тисячі гривень.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.