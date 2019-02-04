У Мартиненка підтвердили достовірність документа, де екс-нардеп вказується власником панамського офшору - ЦПК



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У цій довіреності екс-нардеп підписувався, як кінцевий бенефіціарний власник «Bradcrest Investment», - ЦПК

Мартиненко підписав довіреність, не розуміючи її змісту, бо не знає англійської, - адвокат

Екс-нардеп Микола Мартиненко підписав генеральну довіреність для представлення інтересів панамського офшору «Bradcrest Investment» у судових та позасудових справах у Швейцарії на ім’я адвоката Ганса-Петера Шаада, не розуміючи її зміст, бо не знає англійської мови. Про це повідомив у Шевченківському райсуді Києва адвокат Мартиненка Петро Бойко, повідомляють у Центрі протидії корупції.

Як зазначається, відповідний коментар адвокат надав після того, як сторона обвинувачення продемонструвала низку довіреностей, що на флешці бізнес-партнера екс-нардепа Ігоря Керезя.

У ЦПК пишуть, що у цій довіреності екс-нардеп підписувався, як кінцевий бенефіціарний власник «Bradcrest Investment», що раніше вже встановило слідство. Хоча адвокати Мартиненка продовжують стверджувати, що власником цієї панамської фірми є Джон Фостер.

«Утім на минулому засіданні прокурори продемонстрували докази того, що Фостера залучали за 250 доларів на рік для того, щоб він був номінальним власником «Bradcrest Investment. Також судді дослідили тендерну документацію щодо закупівель держпідприємства НАЕК «Енергоатом», де вигравала чеська компанія «Skoda JS a.s.». У цих документах зафіксовано низку порушень законодавства, наслідком яких мала б бути відміна торгів», - зазначають представники Центру протидії корупції.

«Сторона обвинувачення звернула увагу, що в тендерах, крім «Skoda JS a.s.» брали участь ще дві компанії: директором однієї був Мирослав Фіала, який також був директором на той час «Skoda JS a.s.»; друга компанія була представником «Skoda JS a.s.» в Україні. Це означає, що для імітації торгів тендерний комітет «Енергоатому» допускав до закупівель лише «Skoda JS a.s.» та пов’язані із нею компанії», - інформує ЦПК.

Нагадаємо, що у період 2008-2012 років за результатами проведення конкурсних процедур між товариством «Skoda JS» та держпідприємством НАЕК «Енергоатом» було укладено договори про закупівлю на суму, еквівалентну 65 млн євро. У результаті цих торгів, за версією сторони обвинувачення, Мартиненко заволодів коштами «НАЕК «Енергоатом» в сумі 6,4 млн євро.

Раніше «Наші гроші» повідомляли, що справа Мартиненка є лідером за темпами розгляду справ НАБУ в Шевченківському районному суді міста Києва. Попри це сторона захисту постійно наголошує на необхідності прискорення та вимагає не озвучувати в суді частину письмових доказів.

