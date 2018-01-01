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    Кримінал

    У Миколаєві депутат, якого затримали за хабарництво, вийшов із СІЗО

    Депутат вийшов із СІЗО після внесення застави у 1 млн грн.
    Депутата Миколаївської міськради від партії «Опозиційний блок» Ігоря Копійку, підозрюваного у розкраданні бюджетних коштів та наданні хабара прокурору, випустили із СІЗО після внесення 1 млн 57 тис. грн застави. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на власні джерела в установі. Заставу внесли 25 січня, незабаром після винесення суддею
    • Сьогодні, 18:59
    • Розсилка
    Ігор Копійка
    Фото: nikvesti.com
    Ігор Копійка

    Депутат вийшов із СІЗО після внесення застави у 1 млн грн.

    Депутата Миколаївської міськради від партії «Опозиційний блок» Ігоря Копійку, підозрюваного у розкраданні бюджетних коштів та наданні хабара прокурору, випустили із СІЗО після внесення 1 млн 57 тис. грн застави. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на власні джерела в установі.

    Заставу внесли 25 січня, незабаром після винесення суддею ухвали про обрання Копійці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави.

    Нагадаємо, 16 січня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у Миколаєві за підозрою у розкраданні бюджетних коштів правоохоронці затримали членів злочинної організації на чолі із заступником голови фракції «Опозиційного блоку» у міськраді Копійкою. За словами Луценка, ця злочинна організація систематично протягом 2016-2017 років здійснювала розкрадання бюджетних коштів.

    Генпрокурор повідомив, що у грудні 2017 року члени ОЗУ, намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабара у сумі 250 тис. грн співробітнику прокуратури. Було затримано 5 учасників злочинної групи.

    25 січня Заводський райсуд Миколаєва обрав Копійці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 1 млн 57 тис. грн.

    Опозиційний блок хабар СІЗО партії Миколаїв
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