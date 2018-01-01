  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Заступника голови фракції «Опоблок» Миколаївської міськради затримали «на гарячому», - ГПУ

    На теперішній час затримано п'ятеро учасників злочинної групи, керівником якої є Копійка
    Сьогодні ввечері в Миколаєві «на гарячому» спіймали банду, яку очолював заступник голови фракції «Опозиційного блоку» у міськраді Ігор Копійка. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Сьогодні ввечері в Миколаєві затримано на гарячому членів злочинної організації,
    • Вчора, 23:59
    • Розсилка
    Заступник голови фракції&nbsp;&laquo;Опозиційного блоку&raquo;&nbsp;у міськраді Ігор Копійка
    Заступник голови фракції «Опозиційного блоку» у міськраді Ігор Копійка

    На теперішній час затримано п'ятеро учасників злочинної групи, керівником якої є Копійка

    Сьогодні ввечері в Миколаєві «на гарячому» спіймали банду, яку очолював заступник голови фракції «Опозиційного блоку» у міськраді Ігор Копійка.

    Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Сьогодні ввечері в Миколаєві затримано на гарячому членів злочинної організації, керівником якої є заступник голови фракції «Опозиційний блок» Миколаївської міської ради Копійка І.М. за участі свого сина Копійки М.І., помічника, двох керівників підконтрольних йому підприємств у сфері ЖКГ.  Ця організація систематично протягом 2016-2017 років здійснювала розкрадання бюджетних коштів. У грудні 2017 року члени ОЗУ (організоване злочинне угрупування, - ред.), намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабаря у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво», - написав Луценко.

    На теперішній час затримано п'ятеро учасників злочинної групи. 

    Нагадаємо, 29 серпня 2017 року у Миколаєві було проведено біля 90 обшуків. Окрім Тітова, прокуратуру та СБУ цікавили його багаторічні ділові партнери, адвокати та керівники фракції партії «Опозиційний блок» в Миколаївській міській (Ігоря Дятлова) та обласній (Володимира Фроленка) радах. Завітали правоохоронці й до окремих депутатів від обох фракцій Опоблоку.

    Слідчі дії проводилися в межах кримінальних проваджень стосовно заволодіння бюджетними коштами, вимагання, рейдерства, погроз вбивством та інших тяжких злочинів.

    Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, внаслідок спільної операції ГПУ з Управлінням «К» СБУ в Миколаєві затримано 5 осіб, у тому числі - лідера місцевої злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному середовищі як Мультик.

    Пізніше стало відомо, що разом із ним узято під варту підприємців Андрія Пелипаса та Бориса Серафимова.

    Юрій Луценко Генпрокурор ЖКГ кримінал Опозиційний блок Миколаїв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ