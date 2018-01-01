Заступника голови фракції «Опоблок» Миколаївської міськради затримали «на гарячому», - ГПУ

На теперішній час затримано п'ятеро учасників злочинної групи, керівником якої є Копійка

Сьогодні ввечері в Миколаєві «на гарячому» спіймали банду, яку очолював заступник голови фракції «Опозиційного блоку» у міськраді Ігор Копійка. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Сьогодні ввечері в Миколаєві затримано на гарячому членів злочинної організації,



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Заступник голови фракції «Опозиційного блоку» у міськраді Ігор Копійка

На теперішній час затримано п'ятеро учасників злочинної групи, керівником якої є Копійка

Сьогодні ввечері в Миколаєві «на гарячому» спіймали банду, яку очолював заступник голови фракції «Опозиційного блоку» у міськраді Ігор Копійка.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні ввечері в Миколаєві затримано на гарячому членів злочинної організації, керівником якої є заступник голови фракції «Опозиційний блок» Миколаївської міської ради Копійка І.М. за участі свого сина Копійки М.І., помічника, двох керівників підконтрольних йому підприємств у сфері ЖКГ. Ця організація систематично протягом 2016-2017 років здійснювала розкрадання бюджетних коштів. У грудні 2017 року члени ОЗУ (організоване злочинне угрупування, - ред.), намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабаря у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво», - написав Луценко.

На теперішній час затримано п'ятеро учасників злочинної групи.

Нагадаємо, 29 серпня 2017 року у Миколаєві було проведено біля 90 обшуків. Окрім Тітова, прокуратуру та СБУ цікавили його багаторічні ділові партнери, адвокати та керівники фракції партії «Опозиційний блок» в Миколаївській міській (Ігоря Дятлова) та обласній (Володимира Фроленка) радах. Завітали правоохоронці й до окремих депутатів від обох фракцій Опоблоку.

Слідчі дії проводилися в межах кримінальних проваджень стосовно заволодіння бюджетними коштами, вимагання, рейдерства, погроз вбивством та інших тяжких злочинів.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, внаслідок спільної операції ГПУ з Управлінням «К» СБУ в Миколаєві затримано 5 осіб, у тому числі - лідера місцевої злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному середовищі як Мультик.

Пізніше стало відомо, що разом із ним узято під варту підприємців Андрія Пелипаса та Бориса Серафимова.