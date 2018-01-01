У Нацполіції розповіли про українських «злодіїв в законі»

За даними поліції, в Україні зараз близько 15 «злодіїв в законі»

За даними Національної поліції, в Україні зараз близько 15 «злодіїв у законі», семеро з них – українці. Про це перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін розповів Realist'у. [READ_MORE] «На даний момент є сім злодіїв, які приїхали до нас, наших доморощених теж семеро. Я можу назвати прізвиська



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За даними поліції, в Україні зараз близько 15 «злодіїв в законі»

За даними Національної поліції, в Україні зараз близько 15 «злодіїв у законі», семеро з них – українці. Про це перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін розповів Realist'у.

«На даний момент є сім злодіїв, які приїхали до нас, наших доморощених теж семеро. Я можу назвати прізвиська останніх: Антімос, Льора Сумський, Нєдєля, Вася Ушатий, Армен Хохол, Умка, Полтава, Хміль, - розповів Аброськін.

У поліції зазначають, що двоє з них фактично придбали себе ці «звання». Це Нєдєля, який більшу частину часу проводить у Києві, та Умка — практично живе в Дніпрі. Вони ніколи не потрапляли в місця позбавлення волі за крадіжки з магазинів, квартир, банків.

«Обидва залучалися за підробку документів — ось їх злодійський рівень. І дві людини намагаються впливати на всі напрямки нашого життя», - додає Аброськін.

На питання про те, яке враження справляють «злодії в законі» під час спілкування, В'ячеслав Аброськін розповів: «Вони хороші психологи, чудово розбираються в людях. Одна з їх функцій — виступати третейськими суддями, відповідно вони виважені, холоднокровні, розумні. З ними можна говорити на будь-які теми».