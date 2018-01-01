  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    У Нацполіції розповіли про українських «злодіїв в законі»

    За даними поліції, в Україні зараз близько 15 «злодіїв в законі»
    За даними Національної поліції, в Україні зараз близько 15 «злодіїв у законі», семеро з них – українці. Про це перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін розповів Realist'у. [READ_MORE] «На даний момент є сім злодіїв, які приїхали до нас, наших доморощених теж семеро. Я можу назвати прізвиська
    • Сьогодні, 18:51
    • Розсилка

    За даними поліції, в Україні зараз близько 15 «злодіїв в законі»

    За даними Національної поліції, в Україні зараз близько 15 «злодіїв у законі», семеро з них – українці. Про це перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін розповів Realist'у.

    Читайте також

    «На даний момент є сім злодіїв, які приїхали до нас, наших доморощених теж семеро. Я можу назвати прізвиська останніх: Антімос, Льора Сумський, Нєдєля, Вася Ушатий, Армен Хохол, Умка, Полтава, Хміль, - розповів Аброськін.

    У поліції зазначають, що двоє з них фактично придбали себе ці «звання». Це Нєдєля, який більшу частину часу проводить у Києві, та Умка — практично живе в Дніпрі. Вони ніколи не потрапляли в місця позбавлення волі за крадіжки з магазинів, квартир, банків.

    «Обидва залучалися за підробку документів — ось їх злодійський рівень. І дві людини намагаються впливати на всі напрямки нашого життя», - додає Аброськін.

    На питання про те, яке враження справляють «злодії в законі» під час спілкування, В'ячеслав Аброськін розповів: «Вони хороші психологи, чудово розбираються в людях. Одна з їх функцій — виступати третейськими суддями, відповідно вони виважені, холоднокровні, розумні. З ними можна говорити на будь-які теми».

     

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ