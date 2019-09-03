У Павлограді поліцейські вилучили наркотики на півмільйона



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Наркотичні речовини вилучили та направили на експертизу

Під час обшуку оперативники виявили приготовлені для розповсюдження наркотики – опій ацетильований та метадон

На Дніпропетровщині поліцейські вилучили наркотики на суму майже півмільйона гривень.

Про це 3 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«У Павлограді працівники карного розшуку задокументували факт розповсюдження опію ацетильованого та метадону шляхом закладок двома жителями м. Кривий Ріг», - заявили в поліції.

В рамках розслідування було встановлено, що зловмисники винаймали квартиру в одній із багатоповерхівок по вулиці Ватутіна.

«Під час обшуку оперативники Павлоградського ВП виявили приготовлені для розповсюдження наркотики – опій ацетильований та метадон. Наркотичні речовини вилучили та направили на експертизу. На «чорному ринку» вилучені наркотичні речовини коштують майже півмільйона гривень», - говориться у повідомленні.

Особи зловмисників встановлені - ними виявились 21- та 38-річні жителі Кривого Рогу. Один з чоловіків вже відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

За вказаними фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПКУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.