У Сумах затримали чоловіка, який відкрив стрілянину біля магазину

За попередньою версією, під час конфлікту зловмисник здійснив чотири постріли, двоє людей постраждали

У Сумах правоохоронці затримали чоловіка, який в ніч на неділю влаштував стрілянину по громадянам. Дві людини отримали тілесні ушкодження. Інцидент стався на вулиці Привокзальній біля одного з магазинів. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції області в Facebook. «Патрульні поліцейські помітили сварку між чоловіками, в



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Пістолет зловмисника

За попередньою версією, під час конфлікту зловмисник здійснив чотири постріли, двоє людей постраждали

У Сумах правоохоронці затримали чоловіка, який в ніч на неділю влаштував стрілянину по громадянам. Дві людини отримали тілесні ушкодження. Інцидент стався на вулиці Привокзальній біля одного з магазинів.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції області в Facebook.

«Патрульні поліцейські помітили сварку між чоловіками, в той час двоє вибігли з намету, один з яких мав намір вдарити стільцем іншого. Правоохоронці скомандували припинити і залишатися на місцях. Один з учасників сварки розповів, що його опонент стріляв у нього і товариша. Але зловмисник встиг втекти», - йдеться у повідомленні.

Проте, поліцейським все ж вдалося його затримати. В його руці знаходився предмет, схожий на пістолет. За попередньою версією, під час конфлікту зловмисник здійснив чотири постріли.

Постраждали двоє чоловіків. На місці працювала слідчо-оперативна група Сумського відділення поліції.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

До слова, на Одещині з гранатомета обстріляли кафе.