На Одещині з гранатомета обстріляли кафе

У результаті влучання снаряду була зруйнована стіна закладу медичного страхування

В Одеській області стрельнули по будівлі кафе з гранатомета. Як пише «Думська», стрілянина сталася сьогодні вночі в Білгород-Дністровському районі. Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію о 2:05. Невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріл в будівлю закладу громадського харчування, в результаті чого було зруйновано стіну. На



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Фото: dumskaya.net З місця вилучено циліндричний тубус, попередньо від ОРПГ

У результаті влучання снаряду була зруйнована стіна закладу медичного страхування

В Одеській області стрельнули по будівлі кафе з гранатомета. Як пише «Думська», стрілянина сталася сьогодні вночі в Білгород-Дністровському районі.

Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію о 2:05. Невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріл в будівлю закладу громадського харчування, в результаті чого було зруйновано стіну.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції, керівництво ГУНП, працівники кінологічної та вибухотехнічної служб.

З місця вилучено циліндричний тубус, попередньо від ОРПГ, металеві фрагменти від снаряда, металевий предмет, схожий на двигун реактивної протитанкової гранати РПГ-22, дорожня сумка та інші речові докази.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Для проведення досудового розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу. Проводяться першочергові оперативно-слідчі заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину. Постраждалих в результаті події немає.