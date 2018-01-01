  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    На Одещині з гранатомета обстріляли кафе

    У результаті влучання снаряду була зруйнована стіна закладу медичного страхування
    В Одеській області стрельнули по будівлі кафе з гранатомета. Як пише «Думська», стрілянина сталася сьогодні вночі в Білгород-Дністровському районі. Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію о 2:05. Невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріл в будівлю закладу громадського харчування, в результаті чого було зруйновано стіну. На
    • Сьогодні, 14:49
    • Розсилка
    З місця вилучено циліндричний тубус, попередньо від ОРПГ
    Фото: dumskaya.net
    З місця вилучено циліндричний тубус, попередньо від ОРПГ

    У результаті влучання снаряду була зруйнована стіна закладу медичного страхування

    В Одеській області стрельнули по будівлі кафе з гранатомета. Як пише «Думська», стрілянина сталася сьогодні вночі в Білгород-Дністровському районі.

    Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію о 2:05. Невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріл в будівлю закладу громадського харчування, в результаті чого було зруйновано стіну.

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції, керівництво ГУНП, працівники кінологічної та вибухотехнічної служб.

    З місця вилучено циліндричний тубус, попередньо від ОРПГ, металеві фрагменти від снаряда, металевий предмет, схожий на двигун реактивної протитанкової гранати РПГ-22, дорожня сумка та інші речові докази.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Одещині з гранатомета обстріляли кафе
    На Одещині з гранатомета обстріляли кафе
    На Одещині з гранатомета обстріляли кафе

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

    Для проведення досудового розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу. Проводяться першочергові оперативно-слідчі заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину. Постраждалих в результаті події немає.

    розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ