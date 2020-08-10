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    Кримінал

    У Запоріжжі біля супермаркета невідомі розстріляли людину

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    Причини розстрілу наразі невідомі - У Запоріжжі біля супермаркета невідомі розстріляли людину
    Причини розстрілу наразі невідомі

    За попередніми даними, чоловік, в якого стріляли, помер на місці

    У Запоріжжі вчора, 9 серпня, пізно ввечері біля супермаркету на вулиці Добробутній невідомі розстріляли чоловіка. Про це повідомляє місцеве видання «Голос Запоріжжя».

    Зазначається, що зловмисники вистрілили у людину тричі.

    «На місці події відразу ж зібралися люди, в тому числі брат потерпілого, а зловмисники зникли з місця події», - йдеться у повідомленні.

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    За попередніми даними, чоловік, в якого стріляли, помер на місці.

    Видання інформує, що журналісти очікують офіційний коментар поліції.

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