У Запоріжжі біля супермаркета невідомі розстріляли людину



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Причини розстрілу наразі невідомі

За попередніми даними, чоловік, в якого стріляли, помер на місці

У Запоріжжі вчора, 9 серпня, пізно ввечері біля супермаркету на вулиці Добробутній невідомі розстріляли чоловіка. Про це повідомляє місцеве видання «Голос Запоріжжя».

Зазначається, що зловмисники вистрілили у людину тричі.

«На місці події відразу ж зібралися люди, в тому числі брат потерпілого, а зловмисники зникли з місця події», - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, чоловік, в якого стріляли, помер на місці.

Видання інформує, що журналісти очікують офіційний коментар поліції.