У Запоріжжі біля супермаркета невідомі розстріляли людину
Причини розстрілу наразі невідомі
За попередніми даними, чоловік, в якого стріляли, помер на місці
У Запоріжжі вчора, 9 серпня, пізно ввечері біля супермаркету на вулиці Добробутній невідомі розстріляли чоловіка. Про це повідомляє місцеве видання «Голос Запоріжжя».
Зазначається, що зловмисники вистрілили у людину тричі.
«На місці події відразу ж зібралися люди, в тому числі брат потерпілого, а зловмисники зникли з місця події», - йдеться у повідомленні.
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За попередніми даними, чоловік, в якого стріляли, помер на місці.
Видання інформує, що журналісти очікують офіційний коментар поліції.