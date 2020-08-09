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    На Харківщині чоловік отримав серйозні травми внаслідок вибуху в будинку

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    На Харківщині у приватному будинку пролунав вибух. 39-річного місцевого мешканця з важкими пораненнями госпіталізували - На Харківщині чоловік отримав серйозні травми внаслідок вибуху в будинку
    На Харківщині у приватному будинку пролунав вибух. 39-річного місцевого мешканця з важкими пораненнями госпіталізували
    Фото: Національна поліція у Харківській області

    Нещасний випадок стався у селі Семенівка

    У Харківській області 39-річний чоловік отримав серйозні травми під час вибуху, який стався у дворі його приватного будинку. Надзвичайна подія сталася восьмого серпня в селі Семенівка Первомайського району, повідомляє gx.net.ua з посиланням на районний відділ поліції.

    Як повідомили слідчі, чоловік ремонтував тракторну косарку за допомогою зварювання. Несподівано стався вибух. Потерпілому відірвало ноги і ліву руку. У важкому стані його госпіталізували в лікарню.

    За попередніми даними, вибухнув кисневий балон. Обставини події встановлюються.

    Як повідомлялося раніше, у вівторок, 4 серпня, на вулиці Антоновича у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів.

    В Черкасах загинув 34-річний чоловік, який під час катання на катамарані врятував свого 7-річного сина. Трагедія сталася ввечері в середу, 24 червня, в районі пляжу «Живчик» на Дніпрі.

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