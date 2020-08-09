На Харківщині чоловік отримав серйозні травми внаслідок вибуху в будинку



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На Харківщині у приватному будинку пролунав вибух. 39-річного місцевого мешканця з важкими пораненнями госпіталізували Фото: Національна поліція у Харківській області

Нещасний випадок стався у селі Семенівка

У Харківській області 39-річний чоловік отримав серйозні травми під час вибуху, який стався у дворі його приватного будинку. Надзвичайна подія сталася восьмого серпня в селі Семенівка Первомайського району, повідомляє gx.net.ua з посиланням на районний відділ поліції.

Як повідомили слідчі, чоловік ремонтував тракторну косарку за допомогою зварювання. Несподівано стався вибух. Потерпілому відірвало ноги і ліву руку. У важкому стані його госпіталізували в лікарню.

За попередніми даними, вибухнув кисневий балон. Обставини події встановлюються.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 4 серпня, на вулиці Антоновича у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів