На Харківщині чоловік отримав серйозні травми внаслідок вибуху в будинку
Нещасний випадок стався у селі Семенівка
У Харківській області 39-річний чоловік отримав серйозні травми під час вибуху, який стався у дворі його приватного будинку. Надзвичайна подія сталася восьмого серпня в селі Семенівка Первомайського району, повідомляє gx.net.ua з посиланням на районний відділ поліції.
Як повідомили слідчі, чоловік ремонтував тракторну косарку за допомогою зварювання. Несподівано стався вибух. Потерпілому відірвало ноги і ліву руку. У важкому стані його госпіталізували в лікарню.
За попередніми даними, вибухнув кисневий балон. Обставини події встановлюються.
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