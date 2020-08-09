Кількість постраждалих під час протестів у Бейруті зросла до понад 720 осіб



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У Бейруті не припиняються акції протесту

Внаслідок протистоянь в Лівані загинув поліцейський

У Бейруті кілька днів тривають антиурядові протести. Люди вимагають зміни влади. Під час зіткнень із поліцією постраждали 728 осіб, один поліцейський загинув. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

Представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Лівані повідомило про щонайменше 63 госпіталізованих і ще 175 постраждалих, яким медичну допомогу надали на місці.

Як повідомляє Reuters, в ході протестів загинув поліцейський. Він розбився, впавши в шахту ліфта, тікаючи від демонстрантів.

Нагадаємо, демонстранти в Бейруті штурмували будівлі міністерств економіки і природи та увійшли до міністерства енергетики Лівану. Крім того, вони намагалися прорватися до ліванського парламенту.

Люди уже декілька днів протестують у столиці Лівану Бейруті. Протести супроводжуються сутичками з поліцією. Раніше повідомлялося про 450 травмованих під час протестів.

Громадяни вимагають від уряду піти у відставку. Виступили організаторами акції активісти вважають, що саме уряд несе відповідальність за економічні та політичні проблеми в Лівані, як і за вибух, через який постраждали більше чотирьох тисяч чоловік.

Зазначимо, що серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Загалом, серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.