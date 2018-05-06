У жителів прикордонного села на Волині виявили тонну контрафактного алкоголю

Контрафактний алкоголь був виявлений у результаті обшуків

Оперативники Північного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно з військовослужбовцями Луцького прикордонного загону провели санкціонований обшук помешкань жителів прикордоння і виявили більше тонни контрафактного алкоголю. Про це інформує Державна прикордонна служба. За її даними, правоохоронці вилучили 1852 пляшки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контрафактний алкоголь був виявлений у результаті обшуків

Оперативники Північного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно з військовослужбовцями Луцького прикордонного загону провели санкціонований обшук помешкань жителів прикордоння і виявили більше тонни контрафактного алкоголю. Про це інформує Державна прикордонна служба.

За її даними, правоохоронці вилучили 1852 пляшки контрафактних алкогольних напоїв іноземних та вітчизняних брендів. На даний час оперативні та слідчі дії ще тривають.

У повідомленні сказано, що правопорушники будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за порушення статті 199 КК України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї».

Обшуки пройшли у п’ятницю, 5 травня, в рамках кримінального провадження під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури Волинської області.